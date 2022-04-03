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تردد قناة أون دراما ومواعيد مسلسلات رمضان 2022

كتب:

منى سعيد
05:38 م | الأحد 03 أبريل 2022
تردد قناة اون دراما

تردد قناة اون دراما

تصدرت البحث عن تردد قناة اون دراما ومواعيد مسلسلات رمضان 2022، عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، الذي تتسابق خلاله القنوات التلفزيونية لعرض المسلسلات والبرامج الحصرية، وقد أعلنت قناة أون دراما عن باقة مميزة تعرض على مدار اليوم.

وللمهتمين بالبحث عن تردد القنوات الفضائية ومواعيد البرامج خلال الشهر الفضيل، يعرض بوابة «الوطن» تردد قناة أون دراما ومواعيد مسلسلات رمضان 2022، في السطور التالية:

تردد قناة أون دراما

ووفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يمكن للراغبين ضبط تردد قناة اون دراما على التلفاز من خلال اتباع الخطوات الاتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على On Drama

كشفت القناة عن جدول مواعيد المسلسلات الحصرية والمميزة والتي تعرض على On Drama  والتي جاءت كالتالي:

أولًا: مسلسل الاختيار 3 وهو استكمال للملحمة البطولية التي تحكي نضال الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة، ويعرض في تمام الساعة 9:50 مساءً، وهو من بطولة نخبة من الفنانين منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد السقا.

ثانيًا: مسلسل أحلام سعيدة، وهو دراما كوميدية تعود بها الفنانة الكبيرة يسرا، ويشاركها البطولة غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين ويعرض في تمام الساعة 8:25 مساءً، والإعادة في الساعة 5:30 صباحًا والساعة 10:50 صباح اليوم التالي.

ثالثًا: مسلسل الكبير أوي الجزء 6، وهو من المسلسلات الكوميدية التي زادت شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، وهو من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، حمدي الميرغني، محمد سلام، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً، أما الإعادة فتكون الساعة 11 مساءً، وفي تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل.

رابعًا: مسلسل دايمًا عامر، وهو بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، سينيتا خليفة، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، لبلبة، ويعرض الساعة 12:25 صباحًا.

خامسًا: مسلسل يوتيرن، من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد وصبري، صفاء الطوخي، ويُعرض المسلسل يوميًا في رمضان الساعة 11 مساءً.

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بقلم منى سعيد