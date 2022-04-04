«حياة كريمة» تكرم بائع حلوى وتمنحه ميدالية وجائزة مالية

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دعم المحتاجين في شوارع مصر، والتقت المبادرة اليوم بـ«بائع غزل بنات متجول» من خلال برنامج «حياة كريمة» الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على فضائية «DMC» خلال شهر رمضان المبارك.

«أنا مش محتاج حاجة الحمد لله كل يوم بطلع من الفجر أبيع غزل البنات وربنا بيكرمني في اليوم من 70 إلى 100 جنيه، وبقضي يومي مستور»، بهذه الكلمات عبر بائع الحلوى عن أوضاعه وسط ابتسامة راضية ونظرة تفاؤل للحياة، وأعطاه مقدم برنامج حياة كريمة مبلغا من المال يكفي ثمن الحلوى لمدة شهر، ما دفع البائع للبكاء.

اشتريت بضاعة وصاحبها محتاج فلوس

لحظات سعادة قضاها البائع بعد حصوله على المال، وهو يفكر في مصير تلك الأموال، ولكن سرعان ما استقوفه بائع آخر كبير في السن، قائلا: «أنا اشتريت بضاعة وصاحبها محتاج الفلوس» وبدون تردد أخرج البائع المتجول جزءا من المال الذي حصل عليه منذ قليل بكل حب وكرم، قائلا: «ربنا هيكرمنا كلنا ويسترها علينا».

وفي نهاية الشارع كانت تنتظره عربة بطاطا وسيدة تشترى منها، ولكنها غير قادرة على دفع الثمن مع تعنيف بائع البطاطا لها، ليقطع حديثهما بائع الحلوى ويتدخل ويدفع لها الثمن ويحل مشكلتها بكل رضا ومحبة، قائلا: «أنا هدفع لها مفيش مشكلة».

البائع يساعد محتاج: «كلنا بسناعد بعض»

وعاد إليه فريق عمل مبادرة حياة كريمة يسألوه عما حدث «الست مكنش معاها فلوس تدفع تمن البطاطا وأنا معايا ودفعت لها، والراجل اللي سألني كان محتاج وساعدته وكلنا بنساعد بعض، والحمد لله ربنا واقف جنبي مش محتاج حاجة، ومخلي عيالي كارمني».

«حلمي متحقق والحمد لله مش محتاج حاجة، وعندي ولد صنايعي والصغير خريج حقوق، ونفسي ربنا يسترها بس، ولما بحتاج بقول يا رب وبيستجب لي، والغنى غنى النفس والفلوس كترها مؤذي، والرضا من عند الله» هكذا كان حديث بائع الحلوى المسن الذي بلغ 68 عاما من العمر، عندما عرض عليه مقدم برنامج حياة كريمة المساعدة، ورفض طلب أي شيء سوى الستر والصحة، وأعطاه مقدم البرنامج مبلغا من المال كدعم من مؤسسة حياة كريمة بالإضافة لميدالة أبطال حياة كريمة.