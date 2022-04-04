محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الفول» لتوزيعها على الأكثر احتياجا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، مشروع «قدرة الفول المدمس» خلال شهر رمضان، والمجهز بـ40 قدرة فول كدعم من المحافظة، ويُجرى إقامته سنويًا، لتوزع مجاناً يوميًا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا ومراعاة للبعد الاجتماعي بين كافة فئات المواطنين، وبحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة والجهات المعنية.

إقامة 10 معارض «أهلاً رمضان»

وأكد «القاضي» الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال إقامة 10 معارض أهلاً رمضان بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية، بنسبه مخفضة تصل من 20% إلى 30% بالإضافة لإقامة منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

وصول 70 ألف كرتونة مواد غذائية لدعم المواطنين

وأضاف المحافظ أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبلنا 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل «وصل الخير» التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتقديم كافة سبل الدعم وأوجه الرعاية الكاملة لكافة فئات المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، خلال شهر رمضان الكريم، لتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين، والأسر الأكثر احتياجًا بصفة خاصة.