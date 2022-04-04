مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنيا.. 3 رمضان

يحرص المسلمون على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة صلاة الفجر التي يبدأ عندها الإمساك عن الطعام والشراب، والمغرب الذي يتناول فيه الجميع الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة المنيا

وحسب إمساكية محافظة المنيا لمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر، اليوم الاثنين، في محافظة المنيا، ستكون في تمام 4:17 دقيقة، الظهر12:00، العصر 3:31، المغرب6:16، العشاء 7:34 دقيقة.

زيادة ساعات الصيام تدريجيا على مدار الشهر

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في محافظة المنيا، فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا على مدار شهر رمضان الكريم، إذ تقل ساعات الليل وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع آخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة، بينما يرفع آذان الفجر عند تمام الساعة 3:47 دقيقة في آخر أيام الصيام، إذ تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة.

صلاة التراويح لمدة نصف ساعة بالمساجد

وشددت مديرية الأوقاف عن الالتزام بمواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في محافظة المنيا، في المواعيد المقررة، وأعلنت إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، والتزام المصلين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الصلوات.