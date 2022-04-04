«لو فاتك المشهد».. تعرف على أسباب حرق محمد فراج في مسلسل العائدون

تصدر مشهد حرق محمد فراج في مسلسل العائدون حلقة 2، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أشاد قطاع كبير من الجمهور بأداء «فراج»، بينما يتطلع البعض الآخر لمعرفة التفاصيل.

مشهد حرق محمد فراج الأكثر تداولا عبر محركات البحث

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حرق محمد فراج، في مسلسل العائدون الحلقة 2، إذ جاء ذلك كعقابٍ له، من قبل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي بعد اكتشاف خيانته لهم، كونه تعاون مع أحد الأجهزة الأمنية في مصر، ويُسرب لهم المعلومات المتعلقة بهذا التنظيم بشكلٍ مستمر.

وجاء مشهد حرق محمد فراج، كمحاكاة لواقعة حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، على يد تنظيم داعش، في عام 2015، إذ جرى وضعه داخل صندوق حديدي وسط ميدان عام، وإضرام النيران في جسده، بعد أن سقط أسيرا لدى التنظيم الإرهابي.

حرق محمد فراج ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العائدون

واستعان أحد الأجهزة الأمنية في مصر بـ محمد فراج، للسفر إلى أحد الأماكن التي يُسيطر عليها تنظيم داعش خارج البلاد، في عملية تحمل اسم «الهلال»، وذلك بشأن تسريب المعلومات له، إذ جرى منحه اسما مستعارا وهو «أبومصعب»، واستطاع كسب ثقة أحد القادة هناك، حتى جرى اكتشاف خيانته لهم بالصدفة عن طريق أحد العناصر.

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.