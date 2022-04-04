وظائف شاغرة بـ3 بنوك منها مصرف أبو ظبي الإسلامي.. اعرف الشروط والتقديم

كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك HSBC عبر منصة الوظائف «لينكد إن» عن حاجة كل منهم لشغل وظائف داخل تلك الموسسات المصرفية والمالية، شرط توافر عدد من المهام والشروط الواجب توافرها في المتقدم لكل وظيفة، منوهة إلى أن التقديم السريع يتم من خلال موقع كل بنك عبر المنصة السابق ذكرها.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

ونوه مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لـ وظيفة مدير المنتجات والمحافظ - التمويل الأصغر بشروط ومهام هي:

- تطوير حالات العمل بمعلومات تقييم السوق الضرورية، وممارسات السوق الحالية، وعروض المنتجات، واستراتيجيات المنافسة، وقنوات البيع، وتخفيف المخاطر.

- التنسيق مع مخاطر الائتمان في صياغة والحفاظ على سياسات الائتمان التي تناسب احتياجات العملاء دون المساومة على المخاطر.

- التنسيق مع فرق التغيير والعمليات والتكنولوجيا لتطوير العمليات والبنية التحتية وقدرات تكنولوجيا المعلومات، مع إعطاء الأولوية لرقمنة التمويل الأصغر.

- التنسيق مع التخطيط المالي والتحليلات لتطوير وصيانة تقارير ربحية المنتج التفصيلية.

- تقرير النتائج مع توصيات حول الأداء.

- ضمان الحفاظ على المعرفة المحدثة حول تطوير التقنيات وتنفيذها حسب الاقتضاء.

- التفاعل مع شركاء الأعمال ذوي الصلة أثناء تنفيذ عملية التجزئة والمركزية مع الأنظمة المصرفية الأساسية.

- الإشراف على مزيج المنتجات وأنشطة تحديد موقع المنتج لجميع المنتجات الحالية والجديدة.

- إدارة أداء المنتج مقابل الأهداف المحددة.

- إدارة الجوانب الرئيسية لبيانات الدخل مثل الإيرادات والمصروفات والخسائر والمخصصات وما إلى ذلك.

- تطبيق الحوكمة والمخاطر والامتثال والرقابة بما يتماشى مع سياسات مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

- إجراء استبيانات منتظمة ومخصصة لمنتجات وخدمات مجموعة النظراء لجميع منتجات الأصول.

- التعامل مع شكاوى العملاء التي تتلقاها وحدة الشكاوى / الفروع / مركز الاتصال والتأكد من الحل المناسب.

وظائف بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عن حاجته لوظيفة KYC Risk Officer GBM France French is a MUST, GSC بشروط كالتالي:

- المرونة في العمل في أوقات الدوام المختلفة.

- القدرة على التحدث وفهم الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية، وإتقان اللغة الفرنسية للمحادثة بشكل جيد من المستوى C فوق.

- مستوى الأعمال، إتقان اللغة الفرنسية في الكتابة والفهم والمهارات المنطوقة.

- فهم ممتاز لمعايير اعرف عميلك (KYC) والبيئة التنظيمية المالية والآثار المترتبة على مخاطر مكافحة غسل الأموال.

- الخبرة السابقة في عمليات البيع بالجملة ميزة إضافية.

- فهم شامل للهياكل القانونية لمختلف أنواع العملاء: المؤسسات المالية والشركات والشركات المدرجة والشركات الخاصة والصناديق والشركات ذات الأغراض الخاصة.

- معرفة سليمة بمتطلبات التنظيم المالي.

- القدرة على تفسير التغييرات المعقدة في المبادئ التوجيهية التنظيمية وتقييم الأثر.

- مهارات اتصال ممتازة.لاعب الفريق والقدرة على إدارة الأفراد والأداء.

- القدرة على التعامل مع حالات الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

- القدرة على العمل تحت الضغط وبدرجة عالية من الدقة.

- فهم جيد لمايكروسوفت أوفيس ومهارات مثبتة على المنصات المصرفية.

وظائف بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عن وظيفة خالية، وهي وظيفة مدير العلاقات المصرفية الخاصة / علاقات كبار بشروط هي:

- تحسين القيمة المحتملة لقاعدة العملاء.

- خريج جامعي.

- أرقام قوية في البيع والاستثمارات، ومعرفة بالأسواق المالية.

- مهارات شخصية قوية وحساسية ثقافية.

- مهارات إدارة العلاقات والشبكات. شخصية منفتحة ودودة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مماثلة مع بنك آخر.