س و ج عن وظائف المدارس المصرية اليابانية 2022-2023

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كافة الأسئلة التي يتم طرحها من قبل العديد من المعلمين بعد فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يوماً عبر موقعها الإلكتروني، على ان يخضع المتقدم لمجموعة من الاختبارات ومقابلة شخصية للتأكد من موافاته كافة الشروط المطلوبة للعمل بهذه النوعية من المدارس.

مراحل التعليم في المدارس المصرية اليابانية

- ما المراحل التعليمية التي سيتم تشغيلها في المدارس المصرية اليابانية العام الدراسى 2022-2023؟

سيتم تشغيل مراحل رياض الأطفال «الأولى والثانية» والصف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الإبتدائى فقط.

- هل هناك معايير جديدة لاختيار العاملين بالمدارس المصرية اليابانية تختلف عن العام السابق؟

نعم، تم وضع معايير اختيار المديرين والمعلمين وستكون عملية التقدم والاختيار إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم.

مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية

- هل سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين وما هي مقومات الاختيار؟

سيتم عمل مقابلات شخصية باللغة الانجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات ومهارات القيادة والمهارات المتعلقة بمجال التخصص والمظهر العام.

خبرة في التعامل مع الأطفال

- هل يجوز قبول خبرات في غير مجال التعليم؟

لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس نظراً لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى أن من يعمل بالمدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون له خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغير لأن أكبر طفل بالمدارس لم يتجاوز إحدى عشر عاماً بالصف الخامس الإبتدائي.

- هل يجوز التعاقد بالعمل على مدرسة ثم الانتقال إلى مدرسة أخرى؟

لا يجوز نهائياً تقديم الموظف لطلب بالنقل من مدرسة لمدرسة أخرى تحت أي مسمى، ولا يخضع ذلك لقواعد العجز والزيادة، ولكن يخضع لقوائم الانتظار لكل مدرسة.