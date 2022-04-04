نقيب التمريض تطالب بعمل درامي يبرز دور «ملائكة الرحمة» في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الدراما لها تأثير كبير في تغيير الصورة الذهنية لدى المشاهدين، لافتة إلى ضرورة تناول الدور المهم الذي تلعبه أطقم التمريض فى المستشفيات.

التمريض قدم الكثير من الشهداء

وطالبت صُناع الدراما المصرية بضرورة إعداد عمل درامي يبرز دور التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دور التمريض خلال الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض قدم الكثير من الشهداء والمصابين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، منذ ظهور كورونا في مصر حتى الآن.

التمريض يقدم 70% من الخدممة الطبية

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن أطقم التمريض تقدم 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشآت الصحية، لافتة إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض على تقديم أفضل خدمة طبية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

وفي الختام، أشادت نقيب التمريض بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بوقف عرض إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية، لمخالفته المعايير الإعلانات والبرامج، لافتة إلى أن الإعلان يمس المعايير الأخلاقية والمهنية للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى كونه يتضمن تنمراً على الفقراء.