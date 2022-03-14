نقيب التمريض تستعرض خطة مواجهة الكوارث في مصر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، في فعاليات الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، حيث استعرضت خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر خاصة أثناء جائحة كورونا.

وأعربت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى الـ 23 لاتحاد المستشفيات العربية، وبالتكريم الذى حصدته من الملتقى، فى نهاية المحاضرة التي ألقتها اليوم حول خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر، وذلك بمشاركة 90 عضوا من أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية.

تمريض الطوارئ والكوارث الطبيعية على دراية تامة بالتعامل مع الحالات الحرجة

وفيما يتعلق بتفاصيل خطة التمريض في مواجهة الكوارث، أكدت الدكتورة كوثر محمود أنها تتضمن التأكيد على التدريب المستمر لأطقم التمريض في المحافظات، والدعم النفسى المقدم لأطقم التمريض، والأمان للفريق الصحى والمرضى أثناء العمل، وآلية تقديم الخدمة بجودة عالية، وكيفية تفادى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا.

نقابة التمريض

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بحسب بيان، إلى أن أفراد هيئة التمريض يشكلون العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية، لافتة إلى أنه في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية فإن أول من يتعامل مع المصاب هم أطقم التمريض، مما يؤكد على دورهم المحوري في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت أن تمريض الطوارئ أو الكوارث الطبيعية يكون على دراية تامة للتعامل مع الحالات الحرجة ومنها؛ النزيف الداخلي، والنزيف الخارجي، وإنعاش القلب والرئتين، والطوارئ القلبية، والسكتة الدماغية، فقدان الوعي، الاغماء، الصدمات، الانهاك الحراري، الإصابات العظمية والمفصلية، الغرق، الحروق، ضربة الشمس، لدغات الافعى ولسعة العقرب.

يذكر أن الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، يقام في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.