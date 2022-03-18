محافظ سوهاج يوجِّه بتفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الأسواق

كثَّفت لجان حماية المستهلك في محافظة سوهاج حملاتها التموينية لمراقبة وضبط الأسعار وفحص المنتجات الغذائية واللحوم، والتأكد من توفرها وسلامتها، وذلك في سياق التوجيهات الحكومية بضرورة توافر المنتجات الاستهلاكية وبالأسعار المتداولة، ومنح احتكارها بغرض زيادة سعرها لاحقًا.

في هذا السياق، وجَّه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتفعيل لجان حماية المستهلك، لمتابعة الأسواق، والتي نفّذت سلسلة دوريات منتظمة على المحال التجارية والأسواق، أسفرت عن تسجيل مخلفات على بعض التجار لأسباب مختلفة سواء ما يتعلق بتوافر المنتجات أو سلامتها الطبية.

حملة تفتيش تموينية في أخميم

واحدة من تلك الحملات، خرجت من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالتعاون مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى، ومسئول البيئة، ومسئول الغلق الإداري بالمركز، وقوات أمن من مركز شرطة أخميم، والتي أجرت تفتيشًا بنطاق مدينة أخميم، وقرية الحواويش.

وأوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، أن الحملة شملت محلات السوبر ماركت، ومحال الجزارة، والأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، مشيرًا إلى تحرير 17 محضرًا، تنوعت بين 5 محاضر إشغال طريق، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر تموين، ومحضر نظافة، بالإضافة إلى إعدام 10 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية.

«أحلى وهي خضرة».. زراعة 200 شجرة ليمون

وفي سياق آخر، تواصل الحملات البيئية الهادفة لزيادة الرقعة الخضراء، زرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بسوهاج، 200 شجرة ليمون جديدة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وإقامة مزارع للأشجار المثمرة، في إطار مبادرة المحافظة «أحلى وهي خضرة»، وذلك تماشيًا مع جهود مواجهة تغير المناخ.

في هذا السياق، قال أحمد البدري رئيس مدينة جهينة، إن الأشجار جرى زرعها في منطقة غرب السلخانة بالمدينة، لافتًا إلى أن الجهود متواصلة لاستكمال غرس وزراعة الأشجار بنطاق المركز، مشيرًا إلى زراعة الأشجار المثمرة في تجمعات على عكس أشجار الزينة، في إطار مواجهة التغيرات المناخية.