مستشفى أبو قير بالإسكندرية: سقوط الأسانسير بسبب الحمولة الزائدة

فوجئ المرضى والعاملون بمستشفى أبو قير التخصصي بمنطقة طوسون شرق الإسكندرية، اليوم، بهزة وسقوط أحد المصاعد لنحو 3 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح التي كانت موجودة داخل الأسانسير لحظة السقوط.

سقوط أسانسير في مستشفى أبو قير بالإسكندرية

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا يفيد بسقوط مصعد بمستشفى أبو قير التخصصي، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمنطقة طوسون بالإسكندرية، انتقل ضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص سقوط مصعد لنحو 3 طوابق بسبب قيام العامل بالسماح لأكثر من 10 أفراد باستقلاله دفعة واحدة، بحسب البلاغ.

كان من المفترض الالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية وعدم ركوب أكثر من 10 أفراد في الأسانسير دفعة واحدة خاصة مع زيادة الحمولة على الأسانسير الخاص بالمستشفي.

رد رسمي حول سقوط أسانسير فى مستشفى أبو قير بالإسكندرية

وقال مصدر مسؤول في مستشفى أبو قير التخصصي شرق الإسكندرية: «هبط المصعد نحو 30 سم من مستوى الطابق الأرضي إثر سقوطه، المصعد جرى تركيبه حديثا ولم تتسلمه إدارة المستشفى بشكل رسمي من الشركة المنفذة».

وأضاف المصدر أن جميع مستقلي المصعد وقت الحادث لم يتعرضوا لإصابات أو وفيات، كما أِشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عدا ممرضة حامل، تعمل بالمستشفى، جرى وضعها تحت الملاحظة، للاطمئنان على حالتها الصحية.

مستشفى أبو قير الإسكندرية يقرر وقف المصعد

وأصدرت إدارة المستشفى، التابع لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، قرارًا عاجلًا بإيقاف المصعد عن العمل، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينته صباح باكر، وإعداد تقرير عن أسباب الحادث وحالة المصعد.