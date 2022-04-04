أماكن السحور في الإسكندرية: خيم الكورنيش تجذب محبي السهر على البحر

تتجه أعين أبناء وزوار عروس البحر الابيض المتوسط إلى أماكن السحور في الإسكندرية، من أجل استغلال طقس المدينة الحالي للاستمتاع بنسيم الفجر خلال السحور، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك الجاري الذي يتزامن مع تحسن الأحوال الجوية عن الأيام الماضية.

الخيم الرمضانية أبرز أماكن السحور في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أماكن السحور في الإسكندرية التي يأتي على رأسها الخيم الرمضانية المتواجدة على كورنيش الإسكندرية، وتوفر منظرا مميزا أثناء التواجد لتناول وجبات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى ما تحويه من عروض مميزة من حيث الخدمة والأسعار و الأجواء الاحتفالية وطريقة الجلوس بالشكل البدوي القديم.

أحدث أماكن السحور في الإسكندرية

ومن أحدث أماكن السحور في الإسكندرية، خيمة في منطقة لوران و تفتتح اليوم وتوفر 50% وتتواجد في منطقة لوران شاطئ فندق 26 يوليو، حيث تحوي ديكورات تصوير علي أعلي مستوي من أول البوابات حتى آخر مكان في الخيمة، بالإضافة إلى توفير إفطار على أعلى مستوي من التجهيز والطعم والجلسات ما تعرف بمسمى «رمضان نايت» وفقرات ونجوم إسكندرية وذلك بمبلغ 100 جنيه للفرد.

وبحسب ما أعلنته الخيمة، فإن العروض مستمرة حتى السحور، موضحين: «السحور عندنا مختلف السحور عندنا بدون تيكيت يعني ادخل اطلب براحتك من منيو قدرة».

أكبر خيمة سحور رمضانية في فندق بسيدي جابر

على ذات النهج تتواجد خيمة رمضانية في أحد فنادق منطقة سيدي جابر، ووصفها مسؤوليها بأنها أكبر خيمة سحور رمضانية وتوفر بجانب الطعام فقرات غنائية بوجود مطربين بالإضافة إلى «تنورة، عواد، فقرات أخرى».

خيمة كبرى تقدم عروضا فنية

تبرز خيمة كبرى أخرى في سيدى جابر كونها خيمة مميزة للعام الثاني على التوالي، حيث أعلن عنها مسؤوليها قائلين: «أكبر خيمة رمضانية فى الإسكندرية على البحر مباشرة يعنى هتفطر فوق المياة مع آجواء رمضان اللى أنت بتحبها».

وأوضحوا أن برنامج الخيمة الرمضانية «الفطار والسحور على البحر مباشرة مع الأنوار الرمضانية والزينة وفقرة المنشد الدينى وعرض استعراض الفلكلور الشعبى و7 استعراضات من الرقص الأسكندرانى والتنورة والرقص الصعيدى والنوبى».