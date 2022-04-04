أسعار البنزين اليوم في مصر.. بنزين 95 بـ 9.5 جنيه

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أسعار البنزين اليوم في مصر بكل أنواعه وأسعار السولار اليوم الاثنين ولم ترد على الأسعار المعمول بها منذ يناير الماضي أي تغير من جانب لجنة تسعير الوقود، حيث تعمل محطات الوقود المنتشرة في ربوع الجمهورية بأسعار البنزين السارية الأن منذ بداية العام الحالي 2022.

أسعار البنزين اليوم في مصر كما وأوضحت وزارة البترول جاء سعر بنزين 80 جاء بسعر 7.25 جنيه للتر الواحد بينما جاء سعر بنزين 95 بسعر 9.5 جنيه في حين جاء سعر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه.

أسعار البنزين اليوم في مصر بالنسبة للسولار والكيروسين أكدت وزارة البترول أن سعر لتر الكيروسين بسعر 6.75 جنيه بينما سعر السولار بـ 6.75 جنيه في حين جددت وزارة البترول سعر البوتاجاز بسعر 70 لسعر الأسطوانة.

أسعار البنزين اليوم في مصر تتم وفق نظام التسعير التلقائي للوقود منذ أكتوبر 2019 إذ يتم تسعير أسعار الوقود والبنزين والسولار مرة كل 3 أشهر وفق معادلة سعرية تراعي أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي كما تراعي أسعار النفط عالميا ومعدلات التضخم محلياً وعالمياً.

وفي اخر اجتماع للجنة الوزارية المسؤولة عند التسعير التلقائي للوقود أعلنت في بيان في شهر فبراير الماضي نتائج أسعار البنزين اليوم في مصر عن الفترة التي تصل مدتها 3 أشهر تبدأ من مارس وحتى نهاية مارس الماضي وأعلنت زيادة أسعار الوقود بقيمة 25 قرش مع ثبات أسعار السولار لتصبح أسعار بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيه بينما حددت سعر لتر بنزين 92 بـ 8.50 جنيهات للتر الواحد بدلا من 8.25 في حين أصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 9.50 جنيهات بدلاً من 9.25 جنيهات للتر الواحد في حين سببت لجنة التسعير التلقائي للوقود سعر لتر السولار عند 6.75 جنيهات للتر الواحد .