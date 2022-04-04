الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى.. خطوبة وهمية لـ خالد النبوي

ارتفعت وتيرة أحداث مسلسل راجعين يا هوى في الحلقة الثالثة، بعد أن دخلت الفنانة نور في قصة حب مع الفنان خالد النبوي، بدأ بخطوبة وهمية وأنتهت برقصة مثيرة جمعت بينهما داخل أحد المطاعم وسط تصفيق الجميع.

الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى، بخطوبة وهمية بين الفنان خالد النبوي ونور، حيث قدمت «بليغ» على أساس أنه خطيبها بعد قصة حب من النظرة الأولى داخل أحد المؤتمرات في العاصمة المجرية بودابست.

رقصة مثيرة بين خالد النبوي ونور

ولم يمر وقت طويل، حتى أشعل خالد النبوي الأجواء برقصة مثيرة مع الفنانة نور، بعد حفلة عزومة عائلية جمعت بينهما داخل أحد المطاعم، ليقوم الاثنان بتقديم عرض راقص مبهر، أجبر الجميع على التصفيق لهما.

ويبدو أن العرض الراقص، كان بمثابة الشرارة التي أشعلت أجواء الحب بينهما، حيث قامت والدة الفنانة نور، بمداعبة نجلتها حول وجود حالة حب بينها وبين بليغ، خاصة أنها اعترفت لها بحقيقة أنه ليس خطيبها، الأمر الذي جعلها ترفض الرد إلا أنها أبدت خجلا واضحا على دليل وجود حالة حب بينهما.