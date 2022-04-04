مايان السيد تكشف عن عمرها الحقيقي قبل القفز من الطائرة

استضاف برنامج «نجوم السماء» الفنانة مايان السيد، لتنفيذ عدة مقالب فيها، وقالت إنها تحب السفر والمغامرات ولا تحب التخطيط لرحلاتها.

آخر مرة قامت بالسكاي دايفنج

وقالت الفنانة مايان السيد، خلال استضافتها في برنامج «نجوم السماء» المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم الإثنين، إن آخر مغامرة قامت بها كانت «سكاي دايفنج» في يوليو عام 2021 لأنها تحب هذه الرياضة، مؤكدة أنها تفضل أن تكون سوبر مياونة إذا أصبحت بطلة خارقة.

تكشف عن عمرها الحقيقي

وتابعت: «أنا عيد ميلادي 9 نوفمبر 1997، وأنا روحت سيوة ودهب بس نفسي أروح طابا أو سهل حشيش عشان روحت وأنا صغيرة بس نفسي أروح تاني، وأول أكلة في حياتي كانت مكرونة بش فشلت، حاولت أعمل وايت سوس وكانت عجينة بس دلوقتي بعمل أكل كويس، كان نفسي ماركو وخالد ودنيا صحابي يحضروا المغامرة بتاعتي عشان بنحب نعمل حاجات سوا وروحنا الجونة والأهرامات وأنا هكلم ماركو».

فرحة بعد الفقز من الطائرة

وأشارت الفنانة مايان السيد، إلى أنها لا تخاف من المغامرة المتمثلة في ركوب الطائرة والقفز منها، متابعة: «أنا بخاف من الفيران والحشرات عشان هما مش نضاف كده، شكرا على خبرة القفز دي هنا أحسن من زنزبار بكتير، أنا حاسة بحرية ومبسوطة أوي وفخورة بنفسي ومبسوط إني طرت فوق الأهرامات، إحنا في مصر عندنا كمية آثار مش موجودة في أي حتة وبتطير فوق الأهرامات ومنظرها كان رهيب، هيفوتكم نص عمركم لو معملتوش سكاي دايفنج في مصر، أنا بحب مصر».