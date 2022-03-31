مايان السيد: «أختي شخصيتها قوية وكسرت موبايل واحد عاكس ماما في المول»

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بصحبه أخواتها البنات «مايدة» و«ميس» و«ميريام» لأول مرة على الهواء مباشرة، خلال استضافتهن ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس.

وكشفت الفنانة مايان السيدة نبذة عن إخواتها ووالدتها للجمهور، قائلة: «ماما اسمها رضوى وبندلعها ونقولها روضي، هي مش ماما بس، هي أختنا الكبيرة وصاحبتنا».

«مايدا» شخصيتها قوية و«ميس» أطيب واحدة

وأشارت إلى أن أختها «مايدا» أصغر منها بسنة، وشخصيتها قوية، متابعة: «بتعرف تاخد حقها، وماما كانت بتتعاكس في مول قبل كدة، راحت مايدا كسرت تليفون الولد اللي كان بيعاكسها».

ولفتت أن أختها «ميس» تبلغ من العمر 19 سنة، متابعة: «أطيب واحدة فينا وأجمل واحدة فينا»، و«ميريام» أصغر إخواتها وصفتها بأنها «آخر العنقود، وجميلة أوي وفنانة جدًا، وبتعمل لنا فساتين في البيت، وبترسم».

سبب تسمية مايان السيد بهذا الاسم

من جانبها كشفت رضوى حمدي، والدة الفنانة مايان السيد عن سبب تسميه بناتها بهذه الأسماء، قائلة إن «مايان» هي ابنتها الكبرى، «وباباها كان في المدرسة فلقى بنات بتنادي على أسماء حلوة أوي، زي شاهيستا، فنادى عليهم، وقالهم: (المدام حامل هاتوا ورقة واكتبوا كل الأسامي الغريبة) فكتب شاهيستا، وبعدين مايان، فقولتله مايان حلو أوي، وأصل اسم مايان تركي ويعني نبع المياه الصافي».

ووصفت اختيار اسم «مايدا» بأنه كان «حوار»، قائلة: «لغاية دلوقتي مش مقتنعة بالاسم دة وبتقولي لية سمتيني بالاسم دة؟»، لتقاطعها «مايدا» قائلة: «أنا بحبه بس هو بجد غريب جدًا وكل الناس بتقولي ميادة».

تربية البنات أصعب من الولاد

وتابعت: «أنا كنت في النادي لقيت واحدة بتنادي على بنتها وبتقولها يا مايدا، فقولتها يعني ايه مايدا، فقالتلي اسم زهرة نادرة في الجزر اليوغسلافية، فعجبني الاسم بس من ساعتها مايدا بتكرهني».

وأشارت إلى أن سبب تسمية ابنتها «ميس» بهذا الاسم هي الإعلامية ميس حمدان، موضحة: «كانت بتقدم برنامج وعجبتني ولقيتها شقية وحلوة وعجباني، فسميت بنتي ميس»، لافتة إلى أنها كانت ترغب في تسمية ابنتها «ميريام» باسم «ميرنا» في البداية.

واستكملت: «تربية البنات أصعب بكتير من الأولاد عكس ما الناس ما بتقول».