ضبط 41 طن دقيق مكرونة مجهول المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين في القليوبية، مخزنين لتجارة السلع الغذائية، وبهما 41 طن دقيق مكرونة مجهول المصدر، خلال حملة تموينية مكبرة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط 25 طن دقيق أبيض دون مستندات ومجهول المصدر، مع عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية.

مواد غذائية مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة من ضبط قرابة 16 طن دقيق أبيض ومكرونة دون مستندات مجهولة المصدر، مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية.

كما ضبط 15 طن حديد تسليح وأكثر من 27 طن مواد أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، مع عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء.

تحرير محاضر تموينية في الخانكة

كما حرر طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، خلال حملة تموينية على المخابز والأسواق والجزارين ومحلات البقالة والسوبر ماركت، للتأكد من توافر السلع الأساسية، 4 محاضر تموين، وهي عبارة عن عدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة، وعدم وجود رخصة، وعدم وجود شهادات صحية، و2 محاضر طب بيطري «ذبح خارج السلخانة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.