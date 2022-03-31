«إمبراطورية ميم».. مايان السيد مع أخواتها البنات على الهواء لأول مرة

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بصحبه أخواتها البنات «مايدا» و«ميس» و«ميريام» لأول مرة على الهواء مباشرة، وخلال استضافتهن ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس.

مايان السيد وأخواتها.. حب وشقاوة و«تيك توك»

ورحبت منى الشاذلي بهن فور دخول مايان السيد ستديو البرنامج، قائلة: «الشطورة الصغنتوتة مايان السيد، من أكثر المؤثرات في جيلها وفئة الشباب، بحبك جدًا جدًا، أنتي مؤثرة جدًا على السوشيال ميديا، وعلى الشباب ومحبوبة».

مهتمة بقضية التوحد

وقدمت مايان السيد التهنئة لمنى الشاذلي بعد تكريمها في منتدى أكثر 50 سيدة مؤثرة في مصر في 2021، قائلة إن دورها في مسلسل «إلا أنا» من أحلى الأدوار لها، معقبة: «كنت مهتمة بقضية التوحد، وكنت عاوزة أقدم الشخصية دي للناس ويحبوا الناس اللي عندهم توحد، ويفهموهم أكتر، لأني مكنش عندي معلومات كافية للتوحد».

«إمبراطورية ميم»

من جانبها علقت الإعلامية منى الشاذلي على أسماء أخوات الفنانة مايان السيد ، قائلة: «إمبراطورية ميم بجد، 4 بنات فوق راس بعض، حب وشقاوة وتيك توك، وخناقات، 4 أخوات بحرف الميم، وتفاعل الإخوات البنات على السوشيال ميديا واضح جدًا».

أفضل الوجوه الشابة

وأضافت «الشاذلي»: «بعيدا عن التيك توك مايان السيد كفنانة شابة عملت خطوات مهمة جدًا الفترة الأخيرة، وفي استفتاء البرنامج السنة اللي فاتت عن أفضل الوجوه الشابة حصلت على معظم الأصوات باكتساح».

دور مايان السيد في «إلا أنا»

واستعادت الإعلامية منى الشاذلي دور مايان السيد في مسلسل «إلا أنا»، قائلة: «عملت دور لفتاة مصابة بالتوحد، ده دور سلط الضوء عليها وخلى الأعين تنتبه لمايان السيد، مش بس لبراءتها وقبولها العالي في الكلام».