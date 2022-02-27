أحمد بدير: مبسوط بالمشاركة في مسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة مرة أخرى

قال الفنان القدير أحمد بدير، إنه سيشارك في مسلسل «راجعين ياهوا» من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن المسلسل عالجه الكاتب محمد سليمان ومن إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة أنوشكا ووفاء عامر وهنا شيحة والفنان خالد النبوي، متابعا: «أنا سيعد بالعمل جدا، وهو كان مسلسل إذاعي وتمت معالجته، أنا بعمل دور عم خالد اللي بيحب الفلسفة والماضي وعبق التاريخ وهو شخصية إنسانية لطيفة، بيشتبك في الأحداث بصورة إيجابية».

المسلسل سيكون ترند لأنه من تأليف أسامة أنور عكاشة

وأضاف «بدير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على قناة «DMC»، مساء أمس السبت، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه منذ مسلسل «زيزينيا» لم يشارك في عمل من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، موضحا أن المسلسل سيكون تريند لأن الراحل أسامة أنور عكاشة قادر على تقديم أفضل ما في الشخصيات، لافتا إلى أن الجمهور لا يتذكر شخصيته في «زيزينيا»، مؤكدا أن المسلسل سيكون مكسبا له.

سعادة بالمشاركة في مسلسل اجتماعي رمضان المقبل

وأوضح الفنان القدير أحمد بدير، أنه سعيد بالمشاركة في عمل اجتماعي في رمضان المقبل من أجل أن يتذكر الجميع المسلسلات الاجتماعية التي حفرت في وجدان المشاهد المصري والعربي مثل مسلسلات «زيزينيا وليالي الحلمية والمال والبنون» وغيرها من المسلسلات العظيمة، متوقعا أن يجد المسلسل صدى عظيما لدى المشاهدين.