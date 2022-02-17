ابنة أحمد بدير بعد إدانة مي العيدان بسب والدها: أردنا مواجهة ظاهرة التنمر

أعربت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، عن سعادتها بإلغاء براءة المذيعة الكويتية مي العيدان، من تهمة سب وقذف والدها، وتغريمها 500 دينارًا كويتيًا.

وكتبت سارة أحمد بدير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد إلغاء براءة مي العيدان، قائلة: «الحمد لله.. كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي.. شكرًا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه الذي دعم وأكد رغبتنا في مواجهة ظاهره التنمر وعدم الوقوف سلبًا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع».

مي العيدان تصف أحمد بدير بـ«الأقرع»

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أثارت جدلًا واسعًا في شهر يوليو الماضي، بعدما اتهمت بالتنمر من سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل 7 شهور تقريبًا، صورة تجمع أحمد بدير بابنته وعلقت عليها آنذاك: «صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع».

ابنة أحمد بدير عن مي العيدان: شخص مشاكس يعشق التنمر

وأعرب أحمد بدير وابنته، عن انزعاجهما الشديد من وصفه بـ«الأقرع»، حيث قالت الأخيرة: «طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان.. أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا».