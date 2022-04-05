أخبار العرب.. استعدادات انتخابية بتونس ودعوة للحوثيين بالانخراط في السياسة باليمن

شهدت عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها طلب رئاسة الجمهورية التونسية من «هيئة الانتخابات» في بلادها الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة في الفترة القادمة، فيما قتل شخصان جراء اشتباكات مسلحة عنيفة شمالي لبنان.

وطلب رئيس تونس قيس سعيد، من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وأكد الرئيس، خلال لقاء بنائب رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، أهمية دور «هيئة الانتخابات» وضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها تونس في الفترة القادمة.

كما التقى «سعيد» برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وشدد الرئيس التونسي، على احترام القانون والحريات والحقوق، فيما قال مسلم إن اللقاء بحث التحضير للحوار الوطني.

وفي اليمن، شاب عددٌ من الخروقات الهدنة التي أطلقها المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة هانس جروندبرج، في 1 أبريل الجاري، وسط تبادل الاتهامات حولها، وقالت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، إن الحوثيين ارتكبوا 44 خرقاً على مواقع مختلفة، فيما زعمت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لـ الحوثيين، أن القوات السعودية والقوات اليمنية المتحالفة معها ، ارتكب 101 خرق للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورحب مجلس «الأمن الدولي» بدعوة المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة هانس جروندبرج، التي أطلقها في 1 أبريل الجاري لإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن، داعيا إلى اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار وتسوية سياسية.

كما رحب أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، في بيان صحفي عقب جلسة بشأن اليمن، رحبوا بمبادرة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» للمشاورات «اليمنية -اليمنية» دعماً لجهود منظمة «الأمم المتحدة» لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

من جانبه، عبر رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، أمس الاثنين، عن أسفه لعدم حضور الحوثيين إلى المشاورات المنعقدة في العاصمة السعودية «الرياض» برعاية «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس اليمني يدعو الحوثيين على الابتعاد عن المشاريع الإيرانية التدميرية

وحث هادي في كلمة خلال مائدة إفطار حضرتها قيادات الدولة اليمنية، الحوثيين، على الابتعاد عن المشاريع الإيرانية التدميرية، وجعل الولاء لليمن الواحد والكبير. ودعا الرئيس اليمني، الحوثيين، إلى العودة كمكون سياسي والعودة لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي العراق، أعلنت «مؤسسة الشهداء» العراقية، أن إيقاف الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الإرهابية في «الأنبار» غربي البلاد، جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي.

وأوضح رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، في بيان إن إيقاف الرواتب جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار التي دققت في 19800 ملف فضلا عن الجهات الأمنية، وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية

وأضاف النائلي، أن الجهات المسؤولة كشفت عن الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية وكل هذه الإجراءات بعلم هيئة «النزاهة والرقابة المالية».

ليبيا: ضبط 40 شخصا داخل إحدى مخابئ تهريب البشر في «صبراتة»

وفي ليبيا، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ضبط 40 شخصا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة داخل إحدى مخابئ تهريب البشر في مدينة «صبراتة». وفي لبنان، شهدت البلاد اشتباكات مسلحة عنيفة في «باب التبانة» شمال البلاد، على خلفية مشكلة بين عائلتين ما أسفرت عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخرين بجروح.

كما أسفرت الاشتباكات، عن اندلاع عدة حرائق في بعض المنازل والمحال التجارية، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة من خارج المدينة.

من جانبه، وصف «البنك الدولي»، الوضع الاقتصادي في لبنان بـ المريع، موضحا ان الأزمة اللبنانية هي من ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم.