«مياه الشرب» بالقاهرة تعلن فتح باب التقديم لوظيفة محصل

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عن حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل خلال الفترة المقبلة، ووضعت الشركة ضوابط عدة لمن يتقدم لوظيفة محصل.

وعددت الشكة الضوابط منها أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط سواء تجاري أو صناعي أو مؤهل فوق المتوسط من معهد فني مدة الدراسة عامين، وأن يكون مقيمًا بمحافظة القاهرة، وألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في 31 مارس الماضي، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، فضلًا عن اجتياز الاختبارات التي تجريها شركة مياه الشرب بالقاهرة، مع اجتياز الفحص الطبي الذي تقرره الشركة.

فترة التقديم للوظيفة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في إعلان رقم 3 لسنة 2022 الصادر في 4 أبريل الجاري، أنّ تقديم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن في 9 شارع الفردوس امتداد شارع أحمد سعيد، الوايلي بالقاهرة، على أن يستمر التقديم في الفترة من 9 أبريل حتى 21 أبريل الجاري من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا.

المستندات المطلوبة لوظيفة محصل

وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة محصل، أشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى ضرورة تقديم الأوراق التالية:

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

- أصول كل المستندات السابقة للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور القديمة، وإعادتها للمتقدم.

إجراءات احترازية

وشددت شركة مياه الشرب في القاهرة على عدم الالتفات إلى أي طلبات للتقديم ترد بالبريد أو الإيميل، على أن تعلن مواعيد الاختبارات والنتائج في لوحة الإعلانات بالمبنى الرئيسي لشركة مياه الشرب والموقع الإلكتروني للشركة، مؤكدةً أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة وخلافه خلال التقديم، وخوض أي اختبارات تحددها الشركة، حفاظًا على سلامة المواطنين المتقدمين لوظيفة محصل.