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إزالة تعديات على 51 فدانا و68 ألف متر مربع بمدينة برج العرب الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
09:57 ص | الثلاثاء 05 أبريل 2022
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً لإزالة التعديات ووضع اليد الواقعة على مساحة أكثر من 51 فدانا بنشاط زراعي، و67998 م2 مبان بدون ترخيص داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الحضاري، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

نشاط زراعي على مساحة 51 فدانا و9 قراريط

وتمثلت التعديات ووضع اليد في إقامة نشاط زراعي على مساحة 51 فدانا و9 قراريط، و67998 م2 مبان بدون ترخيص بمنطقة نجع أبو صويلح شرق المدينة وشرق منطقة السكة الحديد، داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.

استرداد 40 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بعتاقة

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال لجنة استرداد الأراضي والتعديات والإزالات بالمدينة، التي أسفرت عن استرداد مساحة 40480 م2 بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، وذلك لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.