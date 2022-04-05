يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة ملخص مسلسل العائدون الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، لا سيما بعد واقعة استشهاد «أبومصعب» - محمد فراج، في الحلقة 2، على يد تنظيم داعش الإرهابي، حرقا.

وجاء في بداية ملخص مسلسل العائدون الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، بث تنظيم داعش واقعة حرق محمد فراج عبر شبكة الإنترنت، مع التشديد بأن ذلك سيكون عقاب أي شخص يخون الخلافة، إذ يعتبرون أنفسهم جنود الله في الأرض.

أمير كرارة يستعيد ذكرياته مع محمد فراج في العائدون

واستعاد أمير كرارة ذكرياته، ضمن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، مع محمد فراج، إبان فترة تجنيده وإرساله إلى إحدى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش خارج البلاد.

وأكد محمد فراج، خلال ملخص مسلسل العائدون الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، أنه لم يتخوف من تلك العملية، لاسيما أنه فقد شقيقه الأصغر على يد التنظيم، بعدما نجحوا في السيطرة على أفكاره وانضمامه إليهم قبل مصرعه، إذ قال «كفاية إنهم غسلوا دماغ أخويا.. أنا ليّا تار عندهم ومش هسيبه.. لو أطول أقتلهم كلهم واحد واحد».

أمير كرارة وأمينة خليل في خطر.. وعبد المغني يوجه بالإخلاء

في المقابل، وجه محمود عبد المغني في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، أمير كرارة وأمينة خليل وإسلام جمال، بضرورة إخلاء أماكنهم والعودة إلى القاهرة، حفاظًا على حياتهم، بعد تفتيش تنظيم داعش لجميع البيوت والوصول إلى أي شخص تابع لـ«أبو مصعب».

ورفض أمير كرارة العودة إلى القاهرة قبل تحرير شخص مصري آخر يُدعى «أبو عميرة»، يوجد بين عناصر التنظيم، إذ رغب في تحريره وإنقاذ حياته.

ونجح أمير كرارة في تحرير أبو عميرة، عن طريقة حيلة أمنية، دخل على أثرها في مواجهة مباشرة مع مجموعة إرهابية، استطاع قتلهم جميعا، قبل التوجه إلى الحدود ومن ثم العودة إلى مصر.