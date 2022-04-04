مسلسل العائدون الحلقة 2.. أمير كرارة يقترب من عناصر تنظيم داعش

شهد مسلسل العائدون الحلقة 2، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، لعل أبرزها استشهاد «أبومصعب» وحرقه على يد تنظيم داعش الإرهابي، بعد اكتشاف خيانته لهم لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، وتصدّرت تلك الحلقة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

أمير كرارة يسافر إلى منطقة يسيطر عليها داعش

وسافر أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 2، إلى إحدى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، بصحبة فريقه المكوّن من أمينة خليل وإسلام جمال، بشأن تحرير «أبومصعب» من قبضة التنظيم هناك، وإنقاذ حياته، حيث إنه كان يتعاون معهم ويمدهم ببعض المعلومات التي تساهم في تحجيم وصولهم إلى مصر والحفاظ على تأمين البلاد.

أمينة خليل ترتدي النقاب في مسلسل العائدون الحلقة 2

وفي أحداث مسلسل العائدون الحلقة 2، تخفَّى أمير كرارة وأمينة خليل، فور وصولهما للمنطقة التي يسيطر على التنظيم، في الزي الداعشي، وذلك من خلال وضع لحية كبيرة، فيما ارتدت أمينة النقاب، وذلك تجنبًا لاكتشافهما وتعرض حياتهما للخطر.

وبعد استعداد أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 2، لبدء عملية تحرير «أبومصعب»، طالبته أمينة خليل بسرعة وقف رحلته والعودة مجددًا إلى مكان إقامته، وذلك بعد معرفتها بتنفيذ حكم الإعدام في محمد فراج، على يد تنظيم داعش.

وتصدر محمد فراج، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد المشهد الذي قدمه في مسلسل العائدون الحلقة 2، حيث أشاد قطاع كبير من المُشاهدين بأدائه، إذ ظهر داخل قفص حديدي موضوع في ميدان عام، وأمام عدد كبير من المارة، وجه أحد قادة التنظيم، بإشعال النيران فيه وقتله حرقًا، وذلك في واقعة تُشبه لحظة وفاة الطيار الأردني معاذ الكساسبة التي وقعت عام 2015.

مسلسل العائدون من بطولة أمير كرارة، ومحمود عبد المغني، وأمينة خليل، ورشا بلال، وأحمد الأحمد، وميدو عادل، ومايا طلام، وإسلام جمال، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر