اكسب 300 ألف جنيه سنويا لما تنتج وتبيع «سناكس».. تعرف على التفاصيل

يُعد تصنيع المقرمشات من الذرة المجروشة، والتي تسمى بالـ«سناكس»، من المشروعات التي تلقى رواجا في السوق المصرية، لتطلع الأطفال والكبار إلى شراء تلك المنتجات كوجبات سريعة وخفيفة أثناء تواجدهم في الشوارع وأوقات العمل.

وتعد مشروعات إنتاج وبيع المقرمشات من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي لا تخل منها الأسواق، وذلك بسبب النمو السكاني المستمر وزيادة وتيرة الحياة العملية والتواجد في الشوارع لأوقات طويلة، وهو ما يجعل الكثيرون يرغبون في شراء تلك المنتجات لسد جوعهم أو للتسلية خلال أوقات لفراغ ومشاهدة التليفزيون خاصة في شهر رمضان والذي تزداد فيه نسب مشاهدة المسلسلات ومتابعة البرامج التليفزيونية.

دراسة جدوى لمشروع إنتاج المقرمشات

ويهدف مشروع بيع وإنتاج المقرمشات إلى توفير فرص عمل للشباب وكذلك توفير احتياجات المواطنين والاستفادة من زيادة الطلب على تلك المنتجات، وتقليل استيراد المقرمشات من الذرة المجروشة ذو التكلفة العالية وإنتاجها محليا، وتوطين فكرة الصناعة.

وأكدت دراسة جدوى أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنّ هناك طلب دائم على تلك المنتجات، ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة للجهاز، دراسة جدوى مشروع إنتاج وبيع المقرمشات المصنعة من الذرة المجروشة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع جديد وتحقيق مكاسب مالية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين.

وأضافت الدراسة أن احتياجات المشروع لبدء الإنتاج تتمثل في خط إنتاج متكامل، وماكينة تعبئة وتغليف، وذرة مجروشة، وزيت أولين، ومكسبات طعم، وألوان طبيعية، ومستلزمات تعبئة و تغليف.

ولفتت إلى أن الاستثمارات الكلية للمشروع المتمثلة في رأس المال بقيمة تبلغ مليون و200 ألف جنيه، موضحة أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 300 ألف جنيه.