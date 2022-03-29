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لو بتحب الحيوانات.. اكسب 56 ألف جنيه من بيعها ومستلزماتها

كتب:

مارينا رؤوف
06:59 ص | الثلاثاء 29 مارس 2022
تربية الحيوانات الأليفة

تربية الحيوانات الأليفة

تعتبر تجارة الحيوانات الأليفة ومستلزماتها من أطعمة ومنتجات البلاستيك والأقفاص وغيرها، من أكثر المشروعات رواجا في مصر في الوقت الراهن لانتشار تربية الحيوانات الأليفة لدى قطاع كبير من المواطنين، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص المحبين لها وللتعامل معها.

لماذا تفتح محل حيوانات أليفة؟

تعد محال بيع الحيوانات الأليفة ومستلزماتها من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك بسبب النمو السكاني المستمر وزيادة الحيوانات التي يتم تربيتها ومراكز إيواء الحيوانات، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع محلات بيع الحيوانات ومستلزماتها.

ويهدف مشروع بيع الحيوانات الأليفة إلى استغلال رواج تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل المصرية، لتحقيق الربح وتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من الشباب والتي تناسب جميع الأعمار.

دراسة جدوى مشروع محل حيوانات أليفة

تتنوع مبيعات محل الحيوانات الأليفة بين: قطط، كلاب، سلاحف، ثعابين، عصافير، أسماك وغيرها، وكذلك الأطعمة المخصصة لكل حيوان، والأقفاص، والمنتجات البلاستيكية.

وأوضحت دراسة أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك طلب دائم على هذه المنتجات مع زيادة ثقافة تربية الحيوانات، ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة للجهاز، دراسة جدوى مشروع محل حيوانات أليفة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع جديد وتحقيق مكاسب مالية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين.

ولفت جهاز تنمية المشروعات إلى أن احتياجات المشروع تتمثل في جزء من أموال تمويل المشروع المتمثل في رأس المال، حيث تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 98 ألف جنيه.

وأوضحت أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 56 ألف جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.