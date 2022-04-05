72 ساعة نارية.. تحذير عاجل للصائمين من ارتفاع شديد بالحرارة: تصل لـ39

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويستمر لمدة 72 مقبلة، لتنتهي الموجة مع بداية يوم الجمعة المقبل، شارحة أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى في هذه الفترة سيتراوح بين 38 و39 درجة، وتتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، تعمل على رفع درجات الحرارة.

زيادة سطوع الشمس نهارا

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الطقس خلال فترة النهار -خلال ساعات الصيام-، سيشهد زيادة في فترات سطوع الشمس وأشعتها، ما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، ومع غياب أشعة الشمس في فترات الليل، سنلحظ ارتفاعا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ليكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، بين 20 و22 درجة مئوية.

طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

أشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل، مع وجود أتربة عالقة في فترة النهار في القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، مثل مطروح والسلوم، وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة.