درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022، والرابع من شهر رمضان المعظم، ويتوقع أن ترتفع خلاله درجات الحرارة، ليصبح الطقس شديد الحرارة خلال النهار على كافة الأنحاء ومعتدل خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-4-2022

وبحسب خبراء الأرصاد، سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على معظم الأنحاء، كما يكون الطقس مشمسا على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة المدن والمحافظات اليوم، وفق خبراء الأرصاد كالآتي:

القاهرة 39-22

الإسكندرية 36-20

وادي النطرون 37-18

طنطا 37-19

شبين الكوم 36-19

دمنهور 37-20

بلطيم 38-21

مطروح 37-20

السلوم 38-21

سيوة 37-22

بورسعيد 35-20

دمياط 35-20

الزقازيق 37-20

المنصورة 39-19

الإسماعيلية 40-19

السويس 31-19

العريش 31-19

رفح 30-20

رأس سدر 39-19

نخل 37-18

نويبع 38-19

طابا 36-20

كاترين 30-19

الطور 35-24

شرم الشيخ 35-24

الغردقة 34-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 40-20

بني سويف 40-20

المنيا 39-21

أسيوط 40-20

سوهاج 42-22

قنا 41-22

الأقصر 42-23

أسوان 41-24

إدفو 41-21

أبوسمبل 41-22

الوادي الجديد 42-24

شلاتين 35-19

أبو رماد 34-18

حلايب 33-20

رأس حدربة 34-18