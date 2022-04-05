«الدفاع الروسية» تعلن تدمير 4 مستودعات وقود لإمداد الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنَّ قوات أوكرانية أطلقت الرصاص على مدنيين شمال كييف أمس من أجل اتهامنا لاحقا، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

تدمير 4 مستودعات وقود لإمداد الجيش الأوكراني

وأوضحت الدفاع الروسية، أنَّه تمّ تدمير 4 مستودعات وقود لإمداد الجيش الأوكراني، منوهة إلى أنَّها استهدفت بصواريخ عالية الدقة موقعًا لتدريب المرتزقة الأجانب جنوب أوكرانيا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية السلطات الأوكرانية بتزييف مشاهد القتل في مدينة بوتشا.

روسيا تستهدف موقع لتدريب المرتزقة الأجانب جنوب أوكرانيا

واندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ فرضت عدًاد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي تجرى فيه مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكنها لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.