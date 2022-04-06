أماكن وشروط حجز أراضي الإسكان للمصريين بالخارج.. ونظام السداد «فيديو»

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من قطع الأراضي السكنية، للمصريين في الخارج، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، داخل 9 مدن جديدة، وهى: مدينة القاهرة الجديدة، مدينة العبور، مدينة العبور الجديدة، مدينة الشيخ زايد، مدينة الشروق، مدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، مدينة السادات، مدينة دمياط الجديدة.

كما شمل الطرح عدد من قطع الأراضي، بأنشطة مختلطة داخل مدينة واحدة، وهي مدينة دمياط الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آلية تخصيص ونظام سداد قطع الأراضى المطروحة للمصريين بالخارج، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

آلية تخصيص قطع الأراضي للمصريين بالخارج

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، ستكون أولوية حجز قطع الأراضي المطروحة، لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

نظام سداد قطع الأراضي للمصريين بالخارج

1- في حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة، يخصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

2- سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقى بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا.

3- حساب المعدل بالدولار لكلا من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

4- حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

جدير بالذكر، أن طرح وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شمل أيضا عدد من الفيلات السكنية، داخل مدينتين، وهي: مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة.

ولأول مرة، شمل الطرح عدد من قطع أراضي المقابر للمصريين بالخارج، داخل 4 مدن جديدة، والتي تتمثل في: مدينة القاهرة الجديدة، مدينة بدر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة أكتوبر الجديدة.