آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العاشر من رمضان «صور»

تعد مدينة العاشر من رمضان، واحدة من مدن الجيل الأول، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، في مختلف المجالات، سواء السكنية، الصناعية، الخدمية، وغيرها من المشروعات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مشروعات «الإسكان» بمدينة العاشر من رمضان، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان، في بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة العاشر من رمضان

- الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية من وحدات منخفضي الدخل (إسكان اجتماعي) في حي الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالي 11380 وحدة بالحي.

- تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر»، بتكلفة إجمالية 602 مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%.

- تضم المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» بمدينة العاشر من رمضان، 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

- تنفيذ أعمال الزراعة بحي الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بالمرحلة الثانية من مشروع «دار مصر».

- تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير.

- تنفيذ إدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 100%.

- الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه بحي الأندلس.

- الانتهاء من حضانتين وسوقين تجاريتين بحي الأندلس أيضًا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

- متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، والذى يضم 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية.

- يبلغ الجزء المغطى من كل ورشة 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

- الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، ويضم: ( مبنى القسم الرئيسي – سجل مدني – مطافي – مسجد – خزان استراتيجي – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة).

- جار تنفيذ مجمع شرطي قسم رابع بالمنطقة الصناعية A2.

- إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير.

- إنشاء محطة كهرباء s13 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع.

- تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية.

- تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائي السريع.