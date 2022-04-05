«كيف دعا الإسلام إلى فضيلة جبر الخواطر بين الناس؟» داعية يجيب.. فيديو

تناول برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، خلال شهر رمضان فقرة بعنوان «محبة مني»، وتضمنت سؤالا حول كيفية دعوة الإسلام إلى فضيلة جبر الخواطر بين الناس، وأجاب الشيخ أحمد عبدالرحمن، مشيرا إلى أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بحوزته طبق من العنب، وكان الصحابة موجودين في حضرة النبي، وقال الرجل موجها كلامه للنبي: «والله يا رسول الله ما عندي طبق أهديكَ إياه».

النبي أكل من الطبق ولم يمنح شيئا لأحد من أصحابه

واستكمل الشيخ أحمد عبدالرحمن، أن النبي أكل من الطبق، ولم يمنح شيئا لأحد من أصحابه، وكان الرجل سعيدا للغاية لأنها أكل هديته بمفرده، فسأله الصحابة «عهدناك تقتسم بيننا يا رسول الله»، لكن النبي قال إنه لما تذوق العنب وجده مرا، فخشى أن يعطي أحدا منه شيئا فيظهر مرارته، فيفسد على الرجل فرحته.

من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر

وأكد الشيخ أحمد عبدالرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا من خلال هذا الموقف درسا جميلا جدا، إذا تعلمناه فإن المحبة ستكون شعارا لنا، وهو جبر الخواطر، مشيرًا إلى أن جبر الخواطر ممكن بكلمة وضحكة وأي طبطبة على قلوب من نتعامل معهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر».