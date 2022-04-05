الغرف التجارية: توجيهات الرئيس في بداية كورونا جنبتنا الأزمة الحالية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يترأس اجتماعات منتظمة مع الوزراء المعنيين وممثلي مجتمع الأعمال، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة الإجراءات الواجب تنفيذها واتخاذها فورا لضمان استمرار تدفق السلع، في ظل الأزمة العالمية التي لم تنل من مصر إلى الآن بسبب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من أهم توجيهات الرئيس السيسي زيادة السعات التخزينية

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن من أهم توجيهات الرئيس السيسي كانت زيادة السعات التخزينية، حيث تم إنشاء صوامع ومخازن للزيوت والمواد البترولية ومخازن لكل ما هو سلع استراتيجية لمصر، حيث تم رفع الرصيد الاستراتيجي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وصدرت توجيهات للبنوك بزيادة الائتمان للشركات الصناعية التي تصنع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، لزيادة رصيدهم من المواد الخام.

سبب اجتماع الغرف التجارية مع رئيس مجلس الوزراء أمس هو عرض موقف السلع

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن السبب الأساسي لاجتماع الغرف التجارية مع رئيس مجلس الوزراء أمس هو عرض موقف السلع، سواء من ناحية الكم أو موقف الأسعار، فالأسعار مستقرة من خلال المنافذ الغذائية المختلفة التي تم عملها في المبادرات من يوم 15 مارس، فالسلع متوفرة بكميات كافية، ويتم إحلال ما يتم بيعه فورا، وكان يتم دراسة الأولويات لضمان استمرار ذلك بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتم التوافق على ما يجب إحلاله فورا.