جثة طافية على سطح ترعة تثير الذعر.. وأمن كفر الشيخ يبحث ملابسات الواقعة

أمرت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ، بإيداع جثمان رجل في العقد الرابع من العمر، مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد أن عثر عليه أهالي مدينة كفر الشيخ، غارقًا بمياه ترعة ميت يزيد بالقرب من الكوبري الأزرق بالعاصمة، وتبين أنه مجهول الهوية، إذ لم يتم العثور على أوراق ثبوتية معه.

وكانت قوات الإنقاذ النهري، تمكنت من انتشال جثة الرجل الغارق مجهول الهوية، من الترعة بعد أن أبلغ الأهالي بأنهم عثروا على جثة طافية فوق سطح المياه، وشعروا بالذعر من المشهد، فانتقلت القوات إلى مكان الواقعة وجرى انتشال الجثمان، وتبين أنه لرجل في العقد الربع من العمر ويرتدي ملابسه كاملة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرير محضر بالواقعة ونشر أوصاف الجثة

وأبلغت قوات النجدة، اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، الذي وجه مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، بتحرير محضر بالعثور على جثمان رجل غارق بترعة ميت يزيد بالقرب من الكوبري الأزرق، ونشر أوصافه في محاولة للتعرف على هويته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت مناظرة الجثمان وإيداعه مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، لحين صدور قرار آخر.

الجثة لشاب في العقد الرابع ومجهول الهوية

كما تبين من المناظرة أنه لا يمتلك أي أوراق ثبوتية ولم يتعرف عليه المواطنين وأنه يرتدي ملابسه كاملة، بينما أمرت جهات التحقيق من الشرطة بعمل تحريات المباحث حول واقعة العثور على الجثمان مجهول الهوية، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية أم لا، كما أمرت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير وتسليمه لجهات التحقيق.