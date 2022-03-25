مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي يستعرض نسب التنفيذ بـ «الطوارئ والأورام»

استعرض الدكتور حاتم الجوهري مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، خلال كلمته في خلال المؤتمر الثاني لكلية طب كفر الشيخ، اليوم الجمعة، نسب التنفيذ بمستشفيي الطوارئ والأورام، اللذان يقامان على أرض كفر الشيخ ضمن المدينة الطبية التي تنفذها الجامعة.

4800 متر مربع مساحة مستشفى الطوارئ

قال «الجوهري»، إن نسب التنفيذ في مستشفى الطوارئ وصلت لحد كبير، ويقام المستشفى على مساحة 4 آلاف و800 متر مربع، وذلك على 8 طوابق متكررة، كما يضم 400 سرير من بينهم 45 سرير طوارئ، و160 سرير إقامة، و42 سرير عناية مركزة، و30 حضّانة، و12 سرير غسيل كلوي، و14 غرفة عمليات صغرى وكبرى، بالإضافة إلى أقسام التحاليل والأشعات الطبية، كما يضم المستشفى 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع.

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2 مليار جنيه لـ «الطوارئ والأورام»

تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى الطوارئ ومركز الأورام حوالي ملياري جنيه، ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام.

ويقام المؤتمر السنوي الثاني لكلية طب كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبد العال والدكتور حسن يونس والدكتور رضا صالح نواب رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل طه عميد كلية الطب، وبحضور مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة على رأسهم الدكتور سعد الزيات رئيس قسم الأنف والأذن، الدكتور رضا بيومي رئيس قسم القلب، الدكتور محمد كمال سلامة أستاذ القلب والقسطرة بالكلية، وعدد كبير من الأساتذة والأطباء.