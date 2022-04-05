تعرف على عدد مستخدمي الإنترنت في مصر.. أكتر من سكان 7 دول عربية

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول أعداد مشتركي الإنترنت في مصر إلى نحو 76.37 مليون مشترك مع بداية العام الجاري، مقابل 63.57 مليون مشترك فى نفس الفترة من العام 2021، أي بزيادة وصلت إلى 12.8مليون مشترك جديد خلال عام واحد فقط.

وبحسب أحدث تقرير موجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن مستخدمي الانترنت فى مصر تم توزيعهم كالتالي، 2.07 مليون مستخدم لخدمة USB Modem، و63.33 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق الموبايل، و 10.18 مليون مستخدم عن طريق الإنترنت فائق السرعة ADSL .

وفسر التقرير أن نسبة النمو السنوي في أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL ، بلغت نحو 13.6%، حيث بلغ عدد المستخدمين فى يناير 2022 نحو 10.18 مليون مقابل 8.96 مليون في نفس الفترة من العام 2021، أي بزيادة تقدر بنحو مليون و200 ألف مشترك جديد خلال عام فقط.

تراجع في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem

وأشار التقرير إلى أن هناك تراجعا كبير جدا في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem، حيث تراجع المستخدمين بنسبة وصلت إلى 45%، ووصل عدد المستخدمين إلى 2.25 مليون مستخدم فى بداية العام الجاري، مقابل 4.12 مليون مستخدم فى نفس الفترة من عام 2021.

أما عن مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، فشهد طفرة كبيرة، وبنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 26.6%، ووصل أعداد مستخدمي إنترنت الموبايل لنحو 63.94 مليون مشترك، مقابل 50 مليون فى نفس الفترة من العام 2021، أي بزيادة بلغت نحو 13 مليون مشترك جديد في عام واحد فقط.

العمل عن بُعد والدراسة

وأكد المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، أن زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر ترجع إلى الاعتماد الكبير على الإنترنت في العمل والدراسة، مشيرا إلى أن فترة كورونا كان لها أثر كبير على زيادة أعداد المستخدمين والاعتماد على الانترنت بشكل كامل خصوصا في العمل عن بُعد.

وبحسب «خالد»، فإن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يزيد عن إجمالي عدد سكان 7 دول عربية، مثل قطر والبحرين والكويت والامارات والأردن وتونس وسلطنة عمان، موضحا أن هذا الرقم يؤكد على مدى قوة السوق المصرية، وجاذبيته للاستثمار.