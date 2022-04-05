شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الساعات القليلة الماضية، إذ يهتم عدد كبير بمتابعة المسلسلات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، خاصة أنَّ المسلسل شهد نجاح كبير في الموسم الأول له وفضل عدد كبير من الأطفال متابعته.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف والقنوات الناقلة له

وفي إطار الاهتمام بالمسلسل نستعرض مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف وهشام جمال والقنوات الناقلة له على النحو التالي:

ويتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة كما حصلت منصة Watch it على حقوق إذاعة الحلقات.

وجاءت مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني في تمام الساعة 6.20 مساء وهو العرض الأول للمسلسل على أن تكون الإعادة الأولى للمسلسل، في تمام الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباح اليوم التالي.

جدير بالذكر أنَّ مسلسل في بيتنا روبوت، من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت 2

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف، اكتشاف يوسف في عيادة النساء أن زوجته «سارة» حامل، بعد شجار نشب بينه وبين إحدى زائرات عيادة النساء إلى جانب الشجار المعتاد بين إحدى الموظفات هدير والروبوت لذيذ حيث ترغب هدير في الانصراف من العمل قبل انقضاء مواعيد العمل ويطلب منها لذيذ الرجوع لمكتبها حتى لا يخبر «يوسف».

مما دفع هدير للتفكير بمساعدة من زميلها في إشعال إنذار الحريق لإيجاد حيلة للخروج من الشركة قبل ساعة من انتهاء مواعيد العمل، إلا أنَّ «لذيذ» يكشف الخدعة أيضا وتعود هدير وزميلها للعمل مرة أخرى حتى الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.