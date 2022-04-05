سارة تفاجئ يوسف بحملها.. أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 3

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف، بشجار بين «يوسف» وإحدى زائرات عيادة النساء، وظهر خلال الحلقة «لذيذ» وهو يجلس في مدخل الشركة يراقب الموظفين فيجد إحدى الموظفات «هدير» وهى تنصرف قبل انقضاء مواعيد العمل ويطلب منها الرجوع لمكتبها حتى لا يخبر «يوسف» الذي يكتشف في عيادة النساء أن زوجته «سارة» حامل.

كما شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، طلب «هدير» مساعدة من زميلها الذي يفكر في تشغيل إنذار الحريق لإيجاد حيلة للخروج من الشركة قبل ساعة من انتهاء مواعيد العمل، إلا أنَّ «لذيذ» يكشف الخدعة ويعودون للعمل مرة أخرى.

وزادت عمليات البحث عبر المنصة العالمية «جوجل» حول موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت2 بطولة شيماء سيف الحلقة 4 والقنوات الناقلة للمسلسل، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية الفنية، ترصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 4 والقنوات الناقلة والتي جاءت كما يلي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وبحسب الخريطة البرنامجية لقناة الحياة، فإنّ مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 4 يتمّ في تمام الساعة 6:30 مساءً على القناة الحياة ومنصة Watch It.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

وبشكل حصري يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، وذلك على شاشة قناة الحياة وأيضًا من خلال منصة Watch It الإلكترونية، ويمكن تحميل تردد القناة التالي لمشاهدتها، كما يلي:

تردد قناة الحياة

اسم القناة: الحياة.

تردد القناة: 12206.

معامل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2 هم كل من الفنان هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.