توقعات بتراجع الروبل الروسي أمام الدولار.. اعرف سعره اليوم

صمد سعر الروبل الروسي بالقرب من 83 مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعه من أعلى مستوياته في شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث ظلت العملة الروسية تحت ضغط من احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا في أعقاب جرائم الحرب المرتكبة من قبل قواتها في أوكرانيا.

الدولار سيشتري 95.68 روبل خلال عام

ومن المتوقع أن يتم تداول الروبل الروسي عند 86.20 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، حيث تقدر المنصة، أنه سيتم التداول عند 95.68 روبل للدولار الواحد في غضون 12 شهرًا، و تاريخيًا، وصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس 2022.

وتعهدت الولايات المتحدة وأوروبا بمعاقبة موسكو على جرائم قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشأن تمديد العقوبات لتشمل صادرات الطاقة الروسية بما في ذلك الغاز والنفط والفحم.

العملة الروسية سجلت أكبر تراجع أمام الدولار

وبعد انخفاضه إلى ما يصل إلى 150 مقابل الدولار في أوائل مارس الماضي بسبب العقوبات الغربية، استعاد الروبل مؤخرًا تلك الخسائر حيث رفعت السلطات سعر السياسة إلى 20%، وفرضت قيودًا صارمة على رأس المال، وتجنب التخلف عن السداد السيادي وساعدت في استقرار الأسواق المالية، كما تلقت العملة دفعة من طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يدفع المستهلكون الأوروبيون للغاز الطبيعي الروسي ثمنها بالروبل.

ودخلت القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، من عدة محاور الأول بيلاروسيا في شمال أوكرانيا، ومن الأراضي الروسية في شرق أوكرانيا، إضافة إلى الجنوب حيث شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في عام 2014.