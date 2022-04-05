مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 4.. هل يرفض زوج مي كساب الإنجاب؟

شهد مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 4، عمليات بحث خلال الساعات الأولى من اليوم، من قبل العديد من متابعي العمل، في ظل توقعات بما ستشهده حلقة اليوم.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 4

ووفق ما شهدته حلقة أمس، يوقع أن تنشأ علاقة عاطفية بين «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل، و«طارق» الذي يجسّد شخصيته تامر هجرس، وذلك بعد أن انجذاب كل منهما للأخر في المقابلة الأولى، خلال لقائهما في عيد ميلاد ابنة شقيقة «شيرين».

كما يتوقع استمرار الخلافات بين «ديدي» وتلعب دورها يسرا، وشقيقها «صالح» ويجسد دوره الفنان عماد رشاد.

أما بالنسبة لشخصية «ليلى»، التي تقدم دورها مي كساب، تأتي التوقعات بأنّ زوجها «حازم» ويلعب دوره نور محمود، يرفض الإنجاب منها، بعد أن أخبرها الطبيب بأنّه يمكنها الإنجاب بعد سنوات من العلاج.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة: غادة عادل، يسرا، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، تامر هجرس، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، وملك بدوي، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث العمل في طابع اجتماعي كوميدي، عن 3 سيدات يعانين من الأرق، ويقررن الذهاب إلى إحدى جلسات العلاج النفسي التي تجمعهن عن طريق الصدفة، ومن ثم تنشأ بينهن علاقة صداقة، وتتوالى المفاجآت بتصاعد الأحداث.