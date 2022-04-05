مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 4 والقنوات الناقلة، صات محل اهتمام وبحث العديد من متابعي العمل الذي تصدر «تريند»، محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 4 والقنوات الناقلة

ويمكن متابعة الحلقة الرابعة من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E في المواعيد التالية:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساء.

- الإعادة الأولى في الساعة 5:30 صباحا.

- فيما تأتي الإعادة الثانية في توقيت ال 10:50 صباحا.

ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل أحلام سعيدة

دارت أحداث الحلقة 3 من مسلسل أحلام سعيدة في إطار مشوق، بدأ بتفاقم الخلافات بين كل من «ديدي»، التي تلعب دورها يسرا، وشقيقها ويجسد شخصيته الفنان عماد رشاد، وذلك باتهامها له في محضر رسمي بأنه من دبر حادث السير الذي تعرضت له للتخلص منها، وتوالت الأحداث بمحاولات تقرب غادة عادل وتلعب دور «شيرين»، من كل من «ليلى وديدي»، إلا أن الأخيرة رفضت الأمر وقامت بطرد الأولى من منزلها.

فيما نشأت علاقة صداقة بين «ليلى»، التي تجسد دورها مي كساب، و«شيرين»، بعد أن تناولا وجبة الغداء سويا في منزل الأولى.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانات، من بينهن الفنانة يسرا، انتصار، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، ملك بدوي، إلى جانب الفنانين، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، تامر هجرس، هشام إسماعيل.

والمسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور قصة العمل في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، نحو ثلاث سيدات يلتقين سويا في إحدى جلسات العلاج النفسي، ومن ثم تنشأ بينهن علاقة صداقة، وتتوالى الأحداث.