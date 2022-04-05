محمد فراج يكشف صعوبات مشهد إعدامه حرقا في "العائدون" لأمير كرارة

تصدر الفنان محمد فراج تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد مشهد القبض عليه وإعدامه حرقًا من قبل داعش في الحلقة الثانية من مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يعرض حاليًا خلال الماراثون الرمضاني 2022.

محمد فراج يتحدث عن دوره في "العائدون"

وتحدث محمد فراج، عن تفاصيل مشهد إعدامه خلال لقائه في تصريحات تليفزيونية، حيث قال: «مدة تصويري في المسلسل كانت 4 أيام، وكان مشهد الاستشهاد صعب جدًا بالنسبة الي، ولكن أنا تكلمت مع المخرج أحمد نادر جلال في حالة الشخصية قبل تصوير المشهد، وزي ما حسيت المشهد طلع».

محمد فراج: سيناريو المشهد مكتوب بحرفية

كما أشار إلى الصعوبات التي واجهته في تجسيد هذا المشهد في مسلسل العائدون، موضحًا: «كان صعب بالنسبالي لأنه أولًا هيكون المشهد نهاية الشخصية، وآخر ظهور ليا في المسلسل، وكمان السيناريو بتاع المشهد مكتوب بحرفية عالية جدًا، وسط مجموعة من الناس اللي موجودة في الحدوتة، والمفروض إنه أنا بيتم كشف أمري ويتقبض عليا عشان يعدموني حرقا، وكمان إن مش بتكلم ولا كلمة في المشهد فكان الموضوع صعب، ولكن زي ما أنا حسيته زي ما طلع بالظبط».

أبطال مسلسل "العائدون"

يقوم ببطولة مسلسل العائدون عدد من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، والفنان السوري أحمد الأحمد، وإسلام جمال، محمد شاهين، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، صفاء الطوخي، داليا شوقي، جيهان خليل، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، جنيد زين الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.