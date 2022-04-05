إحباط محاولة تهريب 9 أطنان قمح محلي للسوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة تمكنت من ضبط 9 أطنان قمح محملة على سيارة نقل على طريق مركز ساحل سليم، قبل نقل الكمية وبيعها في السوق السوداء بمحافظة بني سويف، بغرض التربح والحصول على مكاسب دون وجه حق، ضمن الحملات التي يجري تنفيذها بناءً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذاً لقرارات حظر بيع الأقماح المحلية.

أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بأسيوط

وشدد محافظ اسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، من بينها مديرية التموين وإدارتها الفرعية، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، مؤكداً على تكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق ومنافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية، لتحقيق الانضباط، ومحاربة كافة صور الاستغلال، والتصدي لأي شكل من أشكال الغش التجاري أو التلاعب بحقوق المواطنين.

ضبط سيارة تحمل 9 أطنان و180 كليو قمح

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن مفتشي تموين ساحل سليم، بالتعاون مع رئيس المركز والمدينة، تمكنوا من ضبط سيارة نقل رقم (5867 س ج ل)، محملة بكمية من الأقماح المحلية، يصل وزنها إلى 9 أطنان و180 كيلوجرام، أي ما يوازي 61 أردب قمح محلي، على طريق مركز ساحل سليم، مهربة من محافظة سوهاج، في طريقها للبيع بالسوق السوداء بمحافظة بني سويف.

تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والتعاون مع إدارة التموين بالمركز، وبالاشتراك مع مباحث التموين والمرور، في إطار جهود مديرية التموين استعداداً لموسم توريد الأقماح، وتنفيذاً للتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك، خاصةً التوجيه الوزاري رقم 51 لسنة 2022 المتضمن حظر نقل الأقماح.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.