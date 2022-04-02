الصين: لا نتعمد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا

قال دبلوماسي صيني، إن «الاتحاد الأوروبي» لا يمكنه تغيير «بكين» ولا يمكن للصين تغيير «بروكسل»، مضيفا إن أوكرانيا وإيران وغيرهما نقاط للتعاون مع الاتحاد وليس الاحتكاك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح الدبلوماسي الصيني، أن «بكين» لا تقوم بأي شيء لتعمد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانبها، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن واشنطن ستعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع لـ«دونباس» الواقعة في شرقي أوكرانيا، لدعم دفاعات «كييف».

وقال مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.

ونقلت الصحيفة الامريكية، عن المسؤول قوله إن الدبابات ستسمح لـ أوكرانيا بشن ضربات مدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في «دونباس».

وأمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل مساعدة أمنية لـ «أوكرانيا» لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وشملت حزمة المساعدات الامريكية الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار كاميكاز من طراز «سويتشبليد»، إضافة إلى طائرات درون خفيفة «بوما»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«البنتاجون»: القرار يؤكد التزام «واشنطن» الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي في بيان إن القرار يؤكد التزام «واشنطن» الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده التزمت الآن بأكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لـ«كييف» منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف كيربي، أن «واشنطن» تواصل أيضا العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتقديم قدرات إضافية للأوكرانيين.

بدورها، رفضت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض» الإجابة على سؤال عما إذا كانت «واشنطن» ستثني أوكرانيا عن شن هجمات مستقبلية على الأراضي الروسية، وامتنعت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، أمس الجمعة، عن الرد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

وكان زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، إنقاذ أكثر من 3000 شخص من مدينة «ماريوبول» الساحلية الواقعة في جنوب شرقي البلاد أوكرانيا، المحاصرة من القوات الروسية.

وفي وقت سابق، اشارت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، إلى أن فريقها الذي أرسل إلى «ماريوبول»، للمشاركة في عملية الإجلاء، اضطر إلى أن يعود أدراجه، وأوضحت اللجنة، أن إجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة كان مستحيلا.

«زيلينسكي»: إنقاذ 6266 شخصا بينهم 3071 من «ماريوبول»

وأشار زيلينسكي، في فيديو، إلى عمل الممرات الإنسانية في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا، مضيفا، أنه تم إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من «ماريوبول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.