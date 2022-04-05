سقوط لوحة إعلانات على كورنيش روض الفرج وغلق كوبري محمد نجيب بالمرج

تلقت غرفة العمليات بحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، بلاغًا بسقوط إعلان على كورنيش النيل بروض الفرج، وعلى الفور توجه المحاسب عبد الحميد أبو العزم رئيس حي روض الفرج، وإدارة المتابعة، وجرى رفع المخالفات والتعامل مع الموقف دون أي خسائر.

من ناحية أخرى، أكد حي المرج بالقاهرة، أن كوبري محمد نجيب بنطاق الحي، سيشهد أعمال تطوير بواسطة الهيئة الهندسية على مدار 10 أيام من الآن، وعلى المواطنين استخدام الطرق البديلة وهي كوبري محور مؤسسة الزكاة وكوبرى الشيخ منصور بالمرور بشارع المحطة الغربي.

توسعة شارعي اللاسلكى والنادى الجديد

وفي حي البساتين، أجرى اللواء أحمد جودة رئيس الحي، جولة لمتابعة استكمال أعمال التطوير بنطاق الحي وتحديدًا رفع كفاءة وتوسعة شارعي اللاسلكي والنادي الجديد بالمعادي الجديدةإ بحضور إدارة المتابعه الميدانيه والاشغالات وإدارة الطرق للوقوف على تنفيذ خطة أعمال التطوير بالشوارع المذكورة، وذلك تيسيرًا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وإستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، مع استمرار العمل حتى الانتهاء من الأعمال لرفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي .

حملات على أفران العيش

وفى حي باب الشعرية، جرى تشكيل لجنة بناءً على تعليمات رئيس الحي، من إدارات التموين والصحة؛ للمرور على أفران العيش البلدي والتأكد من جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات، ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من جودتها وعدم وجود أي تلاعب.

مصادرة الشيشة من مقاهي شبرا

وفي حي شبرا بالقاهرة، شن محمد عبد الوهاب رئيس الحي والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير الحي، حملات لمراجعة رخص المحلات واستمرار حملات الإشغالات على المقاهي المخالفة ومصادرة الشيشة ورفع جميع المخالفات من نهر الطريق، التي تعوق المارة، كما أوقفت الحملة أعمال تشطيبات ومباني مخالفة بدون ترخيص بإحدى المحلات التجارية وعقار سكني.