عاجل .. السويد تلحق بالدنمارك وإيطاليا وتطرد 3 دبلوماسيين روس

أعلن وزير الخارجية السويدي، اليوم، أن بلاده ستطرد 3 دبلوماسيين روس على خلفية الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

طرد 45 دبلوماسيا روسيا من إيطاليا والدنمارك

وفي السياق، أعلنت إيطاليا والدنمارك طرد 45 دبلوماسيا روسيا من أراضيهما، حيث أكد وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده ستطرد 30 روسيا، فيما طردت الدنمارك 15 آخرين، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

وشهدت الأزمة الأوكرانية الروسية تدهورا كبيرا، عقب اتهامات الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية، وهو ما أدى إلى غضب أوروبي وغربي واسعيين، مطالبين بضرورة محاكمة موسكو على تلك الجرائم الغير إنسانية.