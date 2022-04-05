مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة مطروح

يبحث عدد كبير من المواطنين من سكان محافظة مطروح، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح، وذلك في رابع أيام الشهر المبارك، الثلاثاء 5 إبريل 2022.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان في محافظة مطروح، الموافق 5 إبريل 2022، طبقا للمواعيد الرسمية التي أقرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة 4:25 ص.

- موعد الشروق الساعة 5:55 ص.

- موعد أذان الظهر الساعة 12:14 م.

- موعد أذان العصر الساعة 3:47 م.

- موعد أذان المغرب الساعة 6:33 م.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:53 م.

متابعة المساجد في محافظة مطروح

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح، أن هناك تعليمات من وزارة الأوقاف بشأن المساجد خلال أداء الصلاة في جميع الأوقات على مدار الشهر المبارك، تجري متابعتها من خلال لجان التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف مطروح بالاشتراك مع مديريات الأوقاف بالمدن، ويجري المرور على المساجد في الفرائض المختلفة ومتابعة انضباط المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وكذا التي تخضع لإشرافها ومدى التزام الأئمة ومقيمي الشعائر بالقرارات الوزارية وانضباط المساجد والنظافة بنطاق المحافظة بمراكز الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة، ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.