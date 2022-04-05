يترقب أهالي محافظة الإسكندرية، يومياَ مواقيت الصلاة، خاصة موعد صلاتي المغرب والفجر، لارتباطهما بموعد الإفطار وبدء الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى، لذلك يبحث أهالي الإسكندرية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم رابع أيام شهر رمضان المبارك، من أجل التعرف على موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في الإسكندرية

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة الإسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني وذلك كخدمة للقراء، للتعرف علي موعد الإفطار في محافظة الإسكندرية.

ويكون موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الساعة 6:22 مساءً، أي بعد محافظة القاهرة بـ6 دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان في الإسكندرية

ووفقاَ لإمساكية رمضان 2022 فإن مواقيت الصلاة في رابع أيام شهر رمضان في الإسكندرية، كالتالي:

أذان الفجر الساعة 4:15 صباحا، ومعه يكون بدء صيام يوم جديد، بينما يكون الشروق في الساعة 5:44 صباحا، وأذان الظهر الساعة 12:03 مساء، ويأتي أذان العصر الساعة 3:36 مساءً، ويرفع أذان المغرب الساعة 6:22 مساءً، وأذان العشاء الساعة 7:42 مساءً، وبعدها يؤدي المصلون صلاة التراويح بعدما فتحت جميع المساجد أبوابها هذا العام.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك تتزاحم مساجد الإسكندرية، في صلاة التراويح، في ظل حرص عدد كبير من المصلين على أداء الصلاة في المسجد بعد عامين من الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.