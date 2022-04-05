أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في بيان لها، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان المبارك في محافظة السويس، وهو الموعد الذى يبحث عنه أبناء السويس من خلال مؤشرات البحث، لمعرفة موعد إفطارهم بعد صيام اليوم الثلاثاء، وكذلك مواقيت الصلاة التي يلتزم بها المصلون المسلمون في أداء الصلوات خلال اليوم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة السويس

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد أذان المغرب في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، سوف يحين في تمام الساعة السادسة وإحدى عشرة دقيقة 6:11 حسب التوقيت المحلى لمدينة السويس، وهو الموعد المحدد لإفطار الصائمين.

مواقيت الصلاة والشروق يوم 4 رمضان

وجاء من خلال بيان الهيئة المصرية العامة لمساحة أيضا أنه بحسب التوقيت المحلى لمحافظة السويس، فإن موعد أذان الفجر صباحا 4:06، بينما الشروق توقيته 5:35 صباحا، أما أذان الظهر فموعده يأتي في تمام الساعة 11:53، وصلاة العصر تأتي في تمام الساعة 3:25 مساءً، أما موعد أذان مغرب اليوم الرابع من شهر رمضان فهو 6:11، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:30 مساءً، فيما يكون وقت السحور بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة فهو ممتد حتى قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، مما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد سيكون الساعة 3:51 صباحا، وفق اعلان الهيئة المصرية للمساحة.